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潔世一 原画展 セット
商品番号 H58941855900
商品名

潔世一 原画展 セット
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,933 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらブルーロックより潔世一のブルーロック展アルティメタル缶バッジ13点、アクリルスタンド1点の計14点セットになります。缶バッジは開封後はスリーブに入れ暗所にて保管しておりました。アクスタは数回外に連れ出しました。目立つ傷等見受けられませんが見落としがあるかもしれませんので神経質な方は購入の方をご遠慮ください。推しなので出品迷っているため9/15までの出品になります。即購入◎
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