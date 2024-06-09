ジャンプ 応募者全員サービス シャンクス・バギー・ティーチ SET ...

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商品詳細
*☻お値下げしました☻*（7/21）★週間少年ジャンプ 応募者全員サービス＊シャンクス・バギー・ティーチ SET＊シャンクス＊バギー＊ティーチ上記ワーコレ3点SET※外箱は開封済みですが、ワーコレ本体が入っているお箱は未開封です。☺︎主人も応募、購入していた為、自宅に2セットあり、1セット出品いたします。大切に飾っていただける方にご購入いただければ嬉しいです！人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)
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