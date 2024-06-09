白上フブキ　直筆サイン入りポストカード　誕生日記念2021 あさなや描き下ろし

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【商品詳細】・白上フブキ直筆サイン入り「あさなや先生描き下ろしポストカード」 封筒は開封済みですが、中身を確認してからすぐに封筒に入れて保管しておりました。他にもホロライブ関係でご所望のグッズがありましたら、お気軽にコメントください。すこん部白上の尻尾直筆記念2021ホロライブ