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白上フブキ　直筆サイン入りポストカード　誕生日記念2021 あさなや描き下ろし
商品番号 B53758828835
商品名

白上フブキ　直筆サイン入りポストカード　誕生日記念2021 あさなや描き下ろし
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】・白上フブキ直筆サイン入り「あさなや先生描き下ろしポストカード」　封筒は開封済みですが、中身を確認してからすぐに封筒に入れて保管しておりました。他にもホロライブ関係でご所望のグッズがありましたら、お気軽にコメントください。すこん部白上の尻尾直筆記念2021ホロライブ
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