1/200 JC Wings /全日空ANA B737-500

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メーカー:JCwingsスケール:1/200機種:B737-500航空会社:ANA機体番号:JA307Kサイズ:本体:15.50cm/翼幅：14.50cm主な材質：ダイキャストモデル※1ヵ月程展示してました。（ケース内） ※状態は良です。1度は人の手に渡ったものですので、神経質な方、あまりにも細かい事を気になさる方は購入をお控えください。ご質問は購入前にお願い致します。梱包材は再利用です。※タバコ吸いません。※即購入大歓迎！※値下げ交渉歓迎！#新着#クリスマス#FedEx#航空機#ANA#JAL#羽田空港#御翔印#日本航空#第一番#限定#ピーチ#スターフライヤー#ジェットスター#スカイマーク#IBEX#パイロット#エアライン#オマーン#Fiji#SriLankan#Royal#Royal#Qatar#カンタス航空#Malaysia#Iberia#ブリティッシュ#AIRDO#global