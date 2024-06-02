タイガーマスク　昭和レトロ

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商品詳細
昭和時代のタイガーマスクです。マントとリストバンド、正面のパンツがありません。各関節の動きは良好で、自立できます。写真を良くご確認の上、ご購入をご検討ください。大きさは約40センチです。
http://narcologia.ru/goods/perpetual858346.html
http://narcologia.ru/goods/reflector964164.html
http://narcologia.ru/goods/freezer950698.html
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