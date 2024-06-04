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Monette Prana BT1SV4 LT GP
商品番号 D99715231709
商品名

Monette Prana BT1SV4 LT GP
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 23,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MonettePranaBT1SV4LTGPBassTromboneMouthpieceモネットプラーナBT1ライトウェイト,金メッキ仕上バストロンボーン用マウスピース希望小売価格:62,700円(トランペット用)BT1SV4は、BT1と同じリムですが、カップが若干浅くなっています。BT1の大きなリムサイズが好きだが、もう少し明るい音と高音域を楽に出したいという奏者に最適です。BT1は一般的な60サイズ(=Schilke60)と比較し、大きく広い音を求めるバストロンボーン奏者に最適なサイズです。リムの輪郭が広く、従来のバストロンボーン用マウスピース(リムの幅が狭いものが多い)に比べて、より快適です。高音域は、奏者がオープンでリラックスした状態を保てば、驚くほど楽になります！サンフランシスコ交響楽団の首席バストロンボーン奏者であるジョン・エングルキストのために開発された、モネットのオーケストラ用バストロンボーン用マウスピースのファーストモデルです。長らく29mmサイズのマウスピースを使っていましたが、サイズダウンしたことを機に同サイズのマウスピースをまとめて手放すことにしました。新品購入後数回試奏した後保管していました。状態はとても良く、事故歴もありません。純正ケース等はありません。また、メルカリは販売手数料が高いため基本的には値下げいたしかねます。ゴールドクーポンやゾロ目の日クーポン、5のつく日クーポン、3%,5%,7%OFFクーポン等をご利用下さい。他にも29mmサイズのマウスピースを出品しておりますので、こちらのタグから併せてご覧くださいませ。#29mmBTBMP種類...トロンボーンアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...上級者
http://narcologia.ru/goods/update114395.html
http://narcologia.ru/goods/pompous184323.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful802451.html
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