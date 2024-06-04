YAMAHA TNR-O TENORI-ON（テノリオン） オレンジLED

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商品詳細
初期モデルです。購入して10年以上経ちますが殆ど部屋のインテリアと化してました。状態はキレイな方かと思います。16×16個のLEDボタンを使って、音楽の知識がなくても視覚的・直感的に作曲・演奏することが可能なガジェット。専用アダプター付。箱・取扱説明書なし、エアキャップで梱包してゆうパック発送します。出品の撮影の為、久々に動かしてみましたが改めて楽しい楽器です。
http://narcologia.ru/goods/Stanford947673.html
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