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- 茶道具 京焼 万代草山作 文殊茶入 袱紗付 共箱 V R6122
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商品詳細
種類...茶道具大きさ 高さ約7cm 幅約6.5cm 口外径約3cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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