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コトブキヤ MARVEL BISHOUJOスタチュー ミス・マーベル フィギュア
商品番号 U81038514404
商品名

コトブキヤ MARVEL BISHOUJOスタチュー ミス・マーベル フィギュア
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトブキヤMs.MARVELMARVELBISHOUJOスタチューミス・マーベル塗装に傷みがあります画像で確認お願いします。左手のエフェクトパーツ外れやすくなっています。箱の傷みが大きいです。他のフィギュア、書籍などと同時購入して頂けたら、同梱できるサイズならば送料分値引き致します。即購入OK
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