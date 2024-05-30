コトブキヤ MARVEL BISHOUJOスタチュー ミス・マーベル フィギュア

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商品詳細
コトブキヤMs.MARVELMARVELBISHOUJOスタチューミス・マーベル塗装に傷みがあります画像で確認お願いします。左手のエフェクトパーツ外れやすくなっています。箱の傷みが大きいです。他のフィギュア、書籍などと同時購入して頂けたら、同梱できるサイズならば送料分値引き致します。即購入OK
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