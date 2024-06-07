横綱稀勢の里　色紙（真筆、肉筆）落款入り

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商品詳細
元横綱稀勢の里関の肉筆サイン、手形、落款入りの色紙です。額縁に入って入手したまま暗所保管のため、色落ちや汚れはありません。額縁に入ったままの状態で発送します。梱包には留意しますが、猫を飼っているため万が一、静電気で毛が付いてしまっている可能性はゼロではありません。その旨ご了承いただき神経質な方は購入をお控えください。ジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...色紙サイン有無...有り性別...男
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