マイク beyerdynamic ベイヤーダイナミック \nTG V70DS ...

beyerdynamic(ベイヤーダイナミック)TGV70DSボーカル用ダイナミックマイク【スイッチ付き2023年9月に購入しました。私の声質に合わなかったため出品します。1時間程使いました。購入価格36300円特徴プロ仕様のライブボーカルマイク。ライブパフォーマンスに適した頑丈な構造。グレードアップした技術的機能と素材により更に高音質になりました。とても低いフィードバックも拾い上げるハイパーカーディオイド特性です。スペック■ダイナミックマイク、ON/OFFスイッチ付■狭指向性■周波数特性：25Hz-18kHz■出力インピーダンス：280Ω■感度：3.2mV/Pa=-50dBV+/-2.5dB■出力コネクター：XLR3ピン(オス)■サイズ・重量：ヘッド部54mm、シャフト部23/35mm、長さ185mm■付属品マイククランプ、専用ケース種類...マイク



TG V70DS ボーカル用ダイナミックマイク【スイッチ付】



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