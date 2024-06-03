中国　硯　清代　火捺紋采端硯

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端渓蓬莱硯 拓本付-

書道・習字用品···硯ご覧頂きまして誠にありがとうございます♡預かり物で、かなり古い硯です。使う機会がないので、出品致します。品名：中国 清代雲龍端硯（箱キズ有り） 中古品定価：不明寸法：160ｘ110ｘ17mm(硯)重量：709ｇ（本体のみ）状態：年代物による汚れやキズ等ございます。中古品となりますのでご理解の上ご購入をお願い致します。上記写真にてご確認の上ご購入をお願い致します。ーーーー注意事項ーーーー▪️丁寧に包装して、発送は佐川急便を予定しております。▪️休日、祝日不在のため、平日のみの発送になりますので、ご了承下さいませ。17時まで、お買い上げ頂ければ、当日発送致します。▪️返品は固くお断りさせていただいております。▪️発送時の事故、破損等はこちらは責任が負えませんので予めご了承の上ご購入をお願い致します。ーーーーーーーーーーーー何か不明な点ございましたらコメントにてお伝えください。宜しくお願い致します♡