LBワークスケンメリ2台!! アオシマ グラチャンコレクション 6台まとめ

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9弾LBワークスケンメリ2Dr①×2台ケンメリ4Dr①(紫)※箱無し11弾910ブルーバード①(ピンクメタ)910ブルーバード②(水色)12弾910ブルーバード①(オレンジ)6台セットです。バラ売り不可とさせて頂きます。人気のリバティワークスケンメリ2台入りのまとめセットです!!LBワークスケンメリは、開封用と保存用で二度楽しめます。全て中身確認の為の箱開封済み。箱は破れ等あります為、オマケ程度にお考えください。ブリスター未開封のデッドストックですが、経年、製造・流通過程に依る、小傷やタンポ剥がれ、包装紙破れ等がある場合がございます事、予めご了承ください。極端に神経質な方や、ミニカー\u0026ブリスターも含め、ミントコンディションをお求めの方は、ご購入をお控えください。#アオシマ#グラチャンコレクション#リバティワークス#LBワークス#ケンメリ