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青/2023/08/e　 (絵のみ出品)
商品番号 P16928223252
商品名

青/2023/08/e　 (絵のみ出品)
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーティスト島田豊実アバウトサイズ/絵8.8×8.8cm/額12.4x12.4cm【注意】額は参考で付属致しません。houjithu.jimdo.com/facebook.com/toyomi.shimada.96私の個展https://t.co/aI924ZGtcw岡山県美術展覧会/委嘱特別賞・県展賞・教育長賞・桃花賞国画会/元会友
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