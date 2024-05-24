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うたプリ 直筆サイン カミュ トレカ
商品番号 U36601705300
商品名

うたプリ 直筆サイン カミュ トレカ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレーニングカードカミュ直筆サイン入りトレカです。暗所にて保存しておりましたが、少々経年劣化はございます。上2枚は直筆下1枚は箔押しサインです。バラ売りは不可カミュ寿嶺二黒崎蘭丸美風藍QUARTETNIGHTトレカ箔押し直筆サイン
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