うたプリ 直筆サイン カミュ トレカ

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商品詳細
トレーニングカードカミュ直筆サイン入りトレカです。暗所にて保存しておりましたが、少々経年劣化はございます。上2枚は直筆下1枚は箔押しサインです。バラ売りは不可カミュ寿嶺二黒崎蘭丸美風藍QUARTETNIGHTトレカ箔押し直筆サイン
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