MACKIE DFX12 12CH ミキサー　マッキー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！MACKIEDFX1212CHミキサー になります。【状態】動作確認済みです。【付属品】本体、アダプター写真に写っているの物がすべてになります。プチプチなどで丁寧に梱包して送ります。
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