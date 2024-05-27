SixTONES 1stアルバム1ST

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担降りのため出品いたします。何回か使用しました。袋なし。特典付き同じやつ×3一つ使用。初めての出品で発送の仕方がわからないため、1ヶ月ほどかかるかもしれないです。早めの発送心がけます。即購入⭕️値下げ⭕️