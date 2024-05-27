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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵形式...桐板にキャンバス地主題...静物(柿と栗)主な画材...油彩絵の具厚塗りサイズ=F3号制作日=平成30年10月右下にW.Tサインと裏側にタイトル、制作日、署名あり。額は、付きません。配送定型外郵便のみ。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/voiceless37759.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical331001.html
品質は非常に良い 油彩画厚塗り#柿と栗#F3号#裏に署名あり 絵画 ...
油彩画厚塗り#柿と栗#F3号=裏に署名あり-
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