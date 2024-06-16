モンチッチ　ぬいぐるみ　洋服付き

商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。商品に関するご質問は、お気軽にお問合せ下さいませ。(コメント返信及びお取引開始のご連絡に1日〜2日程度お時間を頂く場合がごさいます)------------------------------------------✨商品概要傷、汚れ、経年劣化などが見られますが大きなダメージは無くレトロ品としてまだまだコレクター品として活用頂けるレベルかと思います。サロペットとジャケットの洋服付きです。汚れ、ほつれがあります。全長約43cm座高約35cm------------------------------------------✨発送について・4～7日で設定させて頂いておりますが、 可能な限り、即日/1～2日でご対応いたします------------------------------------------✨お値下げについて・表示価格でお取引頂ける方を優先しております------------------------------------------▼当ショップのその他出品物はこちら▼#Aスマイル★生活雑貨管理番号:#MT01543743000422238000154



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