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WBC 2023 大谷翔平　フォトミント　投手　シリアルナンバー入り
商品番号 J58385688123
商品名

WBC 2023 大谷翔平　フォトミント　投手　シリアルナンバー入り
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 19,586 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪12時間以内発送可能即購入可【世界　限定1500】2023WBC大谷翔平　投手ダブルコインフォトミントシリアルナンバー入り日本郵便オリジナルデザイン数量限定：1,500個2023WORLDBASEBALLCLASSIC™の舞台でかけるWBC選手の写真を使用したプレイヤーグッズMADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約33.02x40.64cm素材：ウッドフレーム+紙コイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入り※シリアル番号の指定はできません。※全商品WBCの許諾を得た正規品です。※掲載の商品画像はイメージ画像です。ジャンル（スポーツ選手）···野球#日本郵政#WBC#大谷翔平#大谷選手#コインフォトミント#フォトミントグッズ種別···写真サイン有無···無しジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit131886.html
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