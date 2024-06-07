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ポケモンカード　グルーシャSAR
商品番号 S79751250598
商品名

ポケモンカード　グルーシャSAR
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グルーシャ　SAR種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットレアリティ···SAR開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりましたが素人保管ですのでご理解の程よろしくお願い致します。あくまでプレイ用という認識でよろしくお願い致します。状態に関しては写真にてよろしくお願い致します。
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