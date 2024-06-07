ポケモンカード　グルーシャSAR

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グルーシャ SAR種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットレアリティ···SAR開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりましたが素人保管ですのでご理解の程よろしくお願い致します。あくまでプレイ用という認識でよろしくお願い致します。状態に関しては写真にてよろしくお願い致します。