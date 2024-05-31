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「カスタム用」S.H.フィギュアーツ 軟質触角　二点セット
商品番号 L76584292678
商品名

「カスタム用」S.H.フィギュアーツ 軟質触角　二点セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

注意①本商品では「S.H.フィギュアーツ仮面ライダーBLACKSUN\u0026シャドームーン」が含まれていません。②触覚は軟質の材料になります。③触覚パーツのみになります。材質：軟質プラスチック解体方法：ドライヤーや熱湯で加熱し、頭部を柔らかくしてから、先の尖ったもの（針とか）で触角のかかとにフィットする面の根元から差し込み、摘み取れます。検索用CSMDXSGGP仮面ライダーギーツデザイアドライバーレイズバックルギーツリバイスセイバーゼロワンジオウビルドエグゼイド延長ベルトフォースライザーエイムズショットライザーレイドライザーザイアスラッシュライザーver.20thDXザイアサウザンドライバーサイクロンライザーゼツメライザーゼロワンドライバーオーマジオウドライバーゲーマドライバーエボルドライバーゲネシスドライバーデンオウベルトウィザードライバーダブルドライバーディケイドライバーフォーゼドライバーオーズドライバーロストドライバーデンオウベルトゼロノスベルトキバットベルトイクサベルトケータッチネオディケイドドライバーダークキバットベルトディケイドライバーダブルドライバーアクセルドライバーメモリアルプログライズキーセイバー聖剣ソードライバーDX無銘剣虚無\u0026覇剣ブレードライバーDX雷鳴剣黄雷エンブレム\u0026ランプドアランジーナワンダーライドブックDX闇黒剣月闇\u0026邪剣カリバードライバーDX土豪剣激土変身聖剣DX音銃剣錫音ファイズギアボックスファイズギアケース仮面ライダーファイズ
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