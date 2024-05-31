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- 「カスタム用」S.H.フィギュアーツ 軟質触角 二点セット
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商品詳細
注意①本商品では「S.H.フィギュアーツ仮面ライダーBLACKSUN\u0026シャドームーン」が含まれていません。②触覚は軟質の材料になります。③触覚パーツのみになります。材質：軟質プラスチック解体方法：ドライヤーや熱湯で加熱し、頭部を柔らかくしてから、先の尖ったもの（針とか）で触角のかかとにフィットする面の根元から差し込み、摘み取れます。検索用CSMDXSGGP仮面ライダーギーツデザイアドライバーレイズバックルギーツリバイスセイバーゼロワンジオウビルドエグゼイド延長ベルトフォースライザーエイムズショットライザーレイドライザーザイアスラッシュライザーver.20thDXザイアサウザンドライバーサイクロンライザーゼツメライザーゼロワンドライバーオーマジオウドライバーゲーマドライバーエボルドライバーゲネシスドライバーデンオウベルトウィザードライバーダブルドライバーディケイドライバーフォーゼドライバーオーズドライバーロストドライバーデンオウベルトゼロノスベルトキバットベルトイクサベルトケータッチネオディケイドドライバーダークキバットベルトディケイドライバーダブルドライバーアクセルドライバーメモリアルプログライズキーセイバー聖剣ソードライバーDX無銘剣虚無\u0026覇剣ブレードライバーDX雷鳴剣黄雷エンブレム\u0026ランプドアランジーナワンダーライドブックDX闇黒剣月闇\u0026邪剣カリバードライバーDX土豪剣激土変身聖剣DX音銃剣錫音ファイズギアボックスファイズギアケース仮面ライダーファイズ
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