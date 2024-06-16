茶箱　茶道具一式揃い　仕服付き

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商品詳細
春慶塗茶箱一式揃いです。春慶塗に蒔絵が施されている美しいお品です。仕服付いております。外箱はございません。羽箒に少しシミがあります。ほぼ使用した記憶がありませんが、塗りのお箱の裏側にに、少し傷があります。画像にてご参照下さい。サイズ:塗りのお箱約21.5×14.5×高さ13cmお茶碗口径約10.9cm高さ約6.3cmあくまでも中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。種類···茶道具
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