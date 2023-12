【美品】【特価】WRONGWROKS LOVE BALLOON シルクスクリーン

WRONGWROKSウロングロックスLOVEBALLOONラブバルーンNOISEKINGさんで購入後、壁に掛けずに付属のダンボールに入れ、暗所にて保管していました。(額装もNOISEKINGさんでお願いしました。)ポスターも額から出していません。金額面など、お気軽にお問い合わせ下さい。WRONGWROKSウロングロックスNOISEKINGノイズキングポロラルフローレンシルクスクリーンバンクシー



