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- アシェット Hachette戦空の雄猫 F-14 トムキャットをつくる! 完成品
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商品詳細
アシェット・コレクションズ・ジャパン（株）発行週刊F-14トムキャット１～100巻ダイキャストボディ完成品です。効果音、動作の確認し問題なく作動します。（第100号の細かなアンテナ類、一部のミサイルは未組み立ての状態です）1号〜100号の冊子（組み立て説明書）、ポスターが付きます。仕様···完成品スケール···1/32素人製作のため、完璧なものをお求めの方はご遠慮頂けたらと思います。コレクションケース内で飾っていたので色焼け、汚れなどはほぼない状態です。丁寧に最善の梱包をいたしますが輸送時の破損等には責任を負いかねますことをご了承ください。ご理解ある方、どうぞよろしくお願い致します。アシェットハシェットF14F-14トムキャットトムクルーズトップガンTOPGUN模型ミニチュアスケール航空機アメリカ
http://narcologia.ru/goods/organization901662.html
http://narcologia.ru/goods/browse472591.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless151159.html
アシェット Hachette戦空の雄猫 F-14 トムキャットをつくる! 完成品
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