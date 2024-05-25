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- 動作確認済み ターンテーブル Vestax ベスタクス PDX-2000
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商品詳細
モーター部には新設計のオリジナルDCモーターを採用しており、最大4.7CN/mというトルクを得ており、0.5秒以内に定速回転に達します。また、特大フェライトマグネットへの着磁パターンにもこだわり、スムーズな回転を実現しています。さらに、ハイパワーDCモーターにおけるスピード、トルク、スタート/ストップタイム等の制御を行うため、内部32bit構成の高速CPUを採用しています。これにより100分の1秒単位の反応速度を上げ、いかなる動作でも追従を可能にしています。動作確認はヘッドシェル、スピーカーを装着し音出し確認しております。動作確認済みMadeinJapan日本制です種類...ターンテーブル
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