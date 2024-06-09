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- 最新ガチ構築！いちげきジェットオムスターV バンギラスV バトルVIPパス搭載
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商品詳細
#ネコノテ構築済みデッキ ←要チェック！神経質な方はご遠慮ください。また、カードが1部画像と違う可能性がございます。(例:博士の研究マグノリア→博士の研究ナナカマド)さらに、+500円で公式のデッキシールドに入れることも可能です。別出品にて在庫一覧を掲載中ですのでそちらをご確認いただき、購入前にコメントにてお申し付けくださいませ。デッキ内容画像通りとなります
http://narcologia.ru/goods/kindness619105.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial7716.html
http://narcologia.ru/goods/browse266491.html
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