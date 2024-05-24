TOHOシネマズ限定　CCP ミドルサイズシリーズ 初代ゴジラ 放射火炎 Ver

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商品詳細
・CCPミドルサイズシリーズ初代ゴジラ放射火炎Ver. TOHOシネマズ限定カラーになります。全高12cm ソフビ製新品、未開封です。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical50501.html
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