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TOHOシネマズ限定　CCP ミドルサイズシリーズ 初代ゴジラ 放射火炎 Ver
商品番号 S54918263304
商品名

TOHOシネマズ限定　CCP ミドルサイズシリーズ 初代ゴジラ 放射火炎 Ver
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・CCPミドルサイズシリーズ初代ゴジラ放射火炎Ver.　TOHOシネマズ限定カラーになります。全高12cm　ソフビ製新品、未開封です。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis561944.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical50501.html
http://narcologia.ru/goods/browse93491.html
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