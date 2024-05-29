「限定」サザンオールスターズ Tシャツ

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1度着て自宅保管しておりました超限定Tシャツです整理の為に泣く泣く出品しております出来ればサザン愛のある方に買って頂ければ嬉しいですサイズはMです肩幅…約44cm着丈…約69cm身幅…約50cm(平置き)グッズ種類···Tシャツ#Tシャツ#サザンオールスターズ