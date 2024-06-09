Sony ECM-CS3 /ソニー コンデンサーマイク ステレオ　ICレコーダー

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商品詳細
SONYECM-CS3定価：¥23,500#ソニー#SONYECM_CS3種類...マイクエレクトレットコンデンサーマイクロホン新品未開封です★この商品は100個程在庫が御座います。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のタイピンタイプのステレオマイク小型・軽量設計高音質マイクカプセル搭載自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構電池なしで使用可能本体:約11mm×32mm(最大径×全長)質量約12g（本体・コード含む）
http://narcologia.ru/goods/encourage446272.html
http://narcologia.ru/goods/septet82719.html
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