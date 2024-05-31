LINE6 FBV EXPRESS MKIIフットコントローラー

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大舞台のパフォーマンスもしっかりこなせるタフさ、そして手荷物に納まるコンパクトさを兼ね備えたFBVExpress™MkIIさえあれば、Line6アンプやPOD®に接続しなくてもハンズフリーで足元での操作が可能です。FBVExpressMkIIはボックス要らずで、接続してすぐに演奏することができます。付属の４つのフット・スイッチでプリセットの保存や再生ができ、テンポ設定が必要なエフェクトをタップ・テンポと同期したり、クロマチック・チューナーを起動させたりすることが可能です。丈夫で、足元にはしっかりとした大きなボリューム/ワウ・ペダルが付いており、様々な機能を操作することができます。このペダルのおかげで、つま先でボリュームとワウの切り替えが可能（対応のLED表示付き）です。明るく読みやすいLCD表示により、タップ・テンポ、現在アクティブなチャンネル、そして起動時にはクロマチック・チューナーが表示されます。FBVExpressMKIIほとんどのLine6アンプ、PODに対応しており、ハンズフリーのチャンネル切り替えなどが可能4チャンネル・スイッチ:A/B/C/D大きなボリューム/ワウ・ペダル付きで、様々な機能の操作が可能クロマチック・チューナー表示LEDによるチャンネル、タップ・テンポ、ボリューム/ワウの表示FBVコントロール・ソフトウェアにより、USB経由（Mac®/PC）で簡単かつ無制限にFBVマッピングの操作が可能耐久性の高いボディとフット・スイッチ付属のRJ-45ロッキング・ケーブルで自動電源供給USB接続端子、RJ-45接続端子を装備☆数年前に購入し使い方分からず1度出して繋げただけでその後使用してないのですが箱もなく説明書もありませんがよろしくお願いいたしますアクセサリー・パーツ···その他