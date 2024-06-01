Ｊ９６　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『無病息災』　共箱　『真作』　肉筆　六瓢画賛



2023年最新】須賀玄道の人気アイテム - メルカリ



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雑誌で紹介された 朱墨 魚戯蓮 中国 文房四宝 上海 曹素功 硃貢 書道 ...

総丈 約 135cm×65cm本紙 約 43cm×51cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。