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肥沼美智雄　益子焼　3点セット
商品番号 Y94417029470
商品名

肥沼美智雄　益子焼　3点セット
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

知人のコレクターより譲り受けた陶器です肥沼美智雄　益子焼　3点セット。以下、概算寸法です。一輪挿し口幅:40㎜縦幅:115㎜下幅:55㎜湯呑み口幅:85㎜縦幅:95㎜底幅:50㎜ぐい呑み口幅:55㎜縦幅60㎜底幅:33㎜3点セットでの販売になります。残念ながら外箱はありません。ご検討宜しくお願い致します。#肥沼美智雄#益子焼
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