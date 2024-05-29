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B’z☆NEW ERAコラボキャップ　30th 大人【新品未使用】おまけ
商品番号 Y75747214763
商品名

B’z☆NEW ERAコラボキャップ　30th 大人【新品未使用】おまけ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 15,129 円
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商品詳細

B’z30THYEAREXHIBITION\"SCENES\"1988-2018B’z×NEWERA30周年コラボキャップ　SNAPBACK大人モデル新品未使用　タグ付き☆数量限定品☆会場で購入、未使用ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませm(__)m★おまけで会場でいただいたチラシをお付けしますが、ご不要な方はメッセージよりお伝えくださいませ。＊お値下げはごめんなさい。#稲葉浩志着用#ニューエラ#B'zライブ#グッズ#コレクション#レア
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