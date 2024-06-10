ALLPARTS ストラトキャスターネック　レリック

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数日中に売れなければ出品を取り消しオークションサイトに売り出す予定です。ALLPARTS製６０’ｓローズ指板ネック太めでしっかりした握り感のＵシェイプほぼストレートフレット減り極少でロッド有効の状態は良好フレットは幅２．２ｍｍ高さ１．５ｍｍナロー・ハイ～ミディアムな感じです指板表面・裏小傷少々痛々しい傷はありません。ペグ＆レリックされたストリング・ガイド付属ペグは90年代の古いものを装着サビ有ですが動作良好（レリックではなくエイジング）ロゴ切れ・ストリングガイドそばにビス折れ有（画像８）使用していたインチビス＆プレート付属のフルセットです。前オーナーの話ではFender USA、mjt、FenderJapanのボディで使用できたみたいです。当方もFenderJapanのボディにて使用しておりました。レリック加工にご理解のある方のみご購入ください。画像に写りきらない小傷などもあるため神経質な方はご遠慮ください。シリーズ...Fender