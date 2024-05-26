RODE NT2000

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商品詳細
RODEMicrophonesロードマイクロフォンズNT2000コンデンサーマイクNT2000指向性、ハイパスフィルター、パッドを自由に調節なラージダイアフラム搭載のコンデンサーマイクです。密閉された容器に乾燥剤をいれて保管していましたので、状態は非常に良好です。NT1や2のような高域のチリチリした感じがなく、中域に量感があるどっしりした音で録れるマイクです。■付属品：サスペンションホルダーSM2、ハードケース#RODEMicrophones#RODENT2000種類...マイク
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