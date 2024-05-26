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RODE NT2000
商品番号 R49364732527
商品名

RODE NT2000
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RODEMicrophonesロードマイクロフォンズNT2000コンデンサーマイクNT2000指向性、ハイパスフィルター、パッドを自由に調節なラージダイアフラム搭載のコンデンサーマイクです。密閉された容器に乾燥剤をいれて保管していましたので、状態は非常に良好です。NT1や2のような高域のチリチリした感じがなく、中域に量感があるどっしりした音で録れるマイクです。■付属品：サスペンションホルダーSM2、ハードケース#RODEMicrophones#RODENT2000種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/providence392894.html
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