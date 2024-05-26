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- 【シティリーグ優勝】ロストギラティナ バトルVIPパス抜き 構築済みデッキ
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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます♪構築済デッキ 計60枚バトルVIPパス無しです！1枚1枚透明のスリーブに入れた状態で、折れ濡れ対策して発送させて頂きます(o^^o)カードの状態は美品ですが、一律プレイ用でお願いします♪表示してあるレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合もありますが、大会等のプレイに支障はないのでご安心ください！・神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。・すり替え・トラブル防止の為、返品・返金はご遠慮ください。お気軽にコメントください(o^^o)ポケカポケモンカードデッキ構築済みデッキデッキ初心者オススメまとめ売りアルセウスギラティナVSTARギラティナVキュレムサーナイトexクレセリアザシアン優勝CL新潟2023アヤシシV格安ミライドンジバコイルバトルVIPパス種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ポケットモンスターカードゲーム
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement333899.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild53752.html
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