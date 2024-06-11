CASIO CT-400 キーボード

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商品詳細
CASIOCT-400#カシオ#CASIO#キーボード種類···キーボード・シンセサイザー使用したものになります。自宅保管していたものを出品します。全ての鍵盤の音が出ることを確認しています。付属するのはアダプターのみになります。気に入ってくださりました方にお譲り致します。
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