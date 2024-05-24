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松田陣平 コナン 花束ver. 缶バッジ 色紙 アクリルバッジ セット
商品番号 M39928543436
商品名

松田陣平 コナン 花束ver. 缶バッジ 色紙 アクリルバッジ セット
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①ブラインドアクリルバッジ　花束ver.サイズ50×50mm「花束」がテーマの描き下ろしイラストを使用したアクリルバッジ。②ブラインド色紙\u0026ステッカーセット花束ver.サイズ色紙/120×135mmステッカー/80×100mm「花束」がテーマの描き下ろしイラストを使用した色紙＆ステッカーセット。③缶バッジの3点セット。恐れ入りますがバラ売り不可です。
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