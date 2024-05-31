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- 156 江戸時代の染付 小皿４枚 牛の図 アンティーク 骨董
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商品詳細
江戸時代の染付絵付け小皿４枚 底蛇の目 牛の図とても古く、骨董色が強いですが、生活骨董として普段使いしていただけます。直径9.5ｃｍ#骨董 #アンティーク#陶器 #美術品 #和食器#陶芸 #絵付け #牛#古民家 #古伊万里 # #有田焼 ＃蚤の市#呉須#伊万里#染付156
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