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156　江戸時代の染付　小皿４枚　牛の図　アンティーク　骨董
商品番号 U98784133293
商品名

156　江戸時代の染付　小皿４枚　牛の図　アンティーク　骨董
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸時代の染付絵付け小皿４枚　底蛇の目　牛の図とても古く、骨董色が強いですが、生活骨董として普段使いしていただけます。直径9.5ｃｍ#骨董　#アンティーク#陶器　#美術品　#和食器#陶芸　#絵付け　#牛#古民家　#古伊万里　#　#有田焼　＃蚤の市#呉須#伊万里#染付156
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