156　江戸時代の染付　小皿４枚　牛の図　アンティーク　骨董

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江戸時代の染付絵付け小皿４枚 底蛇の目 牛の図とても古く、骨董色が強いですが、生活骨董として普段使いしていただけます。直径9.5ｃｍ#骨董 #アンティーク#陶器 #美術品 #和食器#陶芸 #絵付け #牛#古民家 #古伊万里 # #有田焼 ＃蚤の市#呉須#伊万里#染付156