Roland キックペダル　電子ドラム　(Q)

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商品詳細
正常に機能いたします。使用感軽微で程度良好です。ビーターはTAMAですが、このペダルにとって純正パーツとなります。TAMAがOEM生産をしていたペダルであるためです。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral57132.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion398978.html
http://narcologia.ru/goods/financier677360.html
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