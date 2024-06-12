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Roland キックペダル　電子ドラム　(Q)
商品番号 W49444344947
商品名

Roland キックペダル　電子ドラム　(Q)
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常に機能いたします。使用感軽微で程度良好です。ビーターはTAMAですが、このペダルにとって純正パーツとなります。TAMAがOEM生産をしていたペダルであるためです。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral57132.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion398978.html
http://narcologia.ru/goods/financier677360.html

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