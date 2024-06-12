【メルカリ限定値下げ】原画　F3　絵画　額あり　アクリル画　現代アート　抽象画

【作者名】idogaeru【作品名】無為の色相【サイズ】H220×W273mm/F3【額縁】H330×W380×D35mm【技法】木製パネル、アクリル【制作年】2023年9月※原画、額装あり、裏サイン有り人が自然の中から美を見出すように、作為のない創作物の中から美を感じる色合いを見出し、探求するための実験的表現の形として【無為の色相】を作成しています。#原画#アート#抽象画#ポップアート#現代アート#idogaeru#絵画#原画作品#アクリル画＃美術#芸術#アートコレクター#現代美術#動物画#contemporaryart#コンテンポラリーアート日本人/人気アーティスト···草間彌生外国人/人気アーティスト···ダミアン・ハースト形式···額縁入り主題···抽象主な画材···アクリル絵の具



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