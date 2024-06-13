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- 8 YAMAHA ヤマハ 足踏み オルガン
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商品詳細
動作確認済すべての鍵で音が鳴る事を確認しています。サイズ：ｗ970×D395×H840mmこちらは発送方法がないため、直接引き取り限定となります。（大阪府池田市）
http://narcologia.ru/goods/recycling926814.html
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