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8　YAMAHA ヤマハ 足踏み オルガン
商品番号 I20177268311
商品名

8　YAMAHA ヤマハ 足踏み オルガン
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済すべての鍵で音が鳴る事を確認しています。サイズ：ｗ970×D395×H840mmこちらは発送方法がないため、直接引き取り限定となります。（大阪府池田市）
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