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固形墨　大玄　ほか一本
商品番号 V14415867836
商品名

固形墨　大玄　ほか一本
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...墨　墨運堂の大作揮毫用固形墨です。厚みのある黒の強い線が表現できる墨との事です。重さ約７７g　平成21年製造　長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。
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