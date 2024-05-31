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商品詳細
書道・習字用品...墨 墨運堂の大作揮毫用固形墨です。厚みのある黒の強い線が表現できる墨との事です。重さ約７７g 平成21年製造 長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。
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固形墨 大玄 ほか一本 - 書
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