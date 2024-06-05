中村六郎 備前 徳利 窯変 共箱 緋襷



2023年最新】中村真 徳利の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】中村真 徳利の人気アイテム - メルカリ



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備前焼】大徳利（作家：武用 真) 共箱- 備前焼】大徳利（作家：武用 真) 共箱-



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【備前徳利】作家：中村六郎/RokuroNakamura付属：共箱、共布、栞寸法：W9.0cmH13.0cm金重陶陽に師事した中村六郎氏の作品です。氏らしいどっしりとしたつくりと轆䡎目、胡麻と窯変が見どころの一品です。畳付きには緋襷も見られ、こちらも使っていく中での楽しみになると思います。中村六郎中村眞中村真中村和樹藤原啓藤原雄金重陶陽金重有邦金重晃介金重まこと伊勢崎淳伊勢崎晃一朗