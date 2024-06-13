中国古墨　墨専　曹素功　乾隆庚寅年仲冬造　硯

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中国古墨 墨専 曹素功 乾隆庚寅年仲冬造 硯書道家であった祖父が大事にしていたコレクションです。ヒビ割れもなく、かなり状態良いかと思います(^^)実家の維持費がかかるとのことで、両親から泣く泣く依頼をうけ代理出品しております。商品の説明に関しては写真をご覧ください。経年のスレや傷、破損等は写真や商品詳細に記載するようにしておりますが、見落としている箇所があることもございます。状態につきましては画像をよくご確認下さい。ご心配な方、気になる箇所がある方は入札前にコメント下さいます様お願い申し上げます。ご不明な点は遠慮なくコメントよりご連絡ください(^^)#墨#曹素功#書画墨#中国墨#油煙墨#郭沫若#沁園春#趙撲初#書道#書道具#墨運堂#calligraphy#Chinese_inkstick