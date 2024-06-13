ポケモンカード　タッグチーム　28枚セット

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商品詳細
即購入可・即日発送中古品ですのでプレイ用でお願いしますまた完美品・神経質な方はお控えください折れ曲がり防止・水濡れ防止で発送致しますポンチョピカチュウスリーブ＋5000円で64枚つけられます。先着です。バラ売りも可能です。#ポケカ #ポケモンカード
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