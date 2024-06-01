◇秋の大感謝祭!! OneControl ５ループスイッチャー G1E21844

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OneControlワンコントロールChamaeleoTailLoopMKII5ループスイッチャー◆整備済◆下取歓迎!!G1E218444シリーズループ、1セパレートループやチューナーアウト・ミュートスイッチと電源供給を搭載した5プログラムループ。小型(440(W)x56(D)x38(H)mm）、軽量（約780g）設計でボードにも組み込みやすく人気の高い1台です！・5プログラム×3バンク、15種類のメモリーが可能。・4つのシリーズループ、1つのセパレートループを搭載。・独立ループは、アンプのチャンネル切替スイッチとしても機能。・視覚的に分かりやすいプログラミング機能。・プログラムをロックするロックスイッチ搭載。・ダイレクトモードを用いることによって、ノーマルスイッチャーとしても使用可能。・チューナーフットスイッチはミュートスイッチとしても使用可能。・非常にナチュラルなBJFBuffer回路を搭載。・バッファーインプット、ノンバッファーインプット、バッファーアウトを搭載。■トゥルーバイパス仕様■5チャンネル×3バンク＝15メモリー■チューナーアウト・ミュートスイッチ■電源：センターマイナス9Vアダプタ(メーカー推奨OneControlEPA-2000)本機から接続するエフェクターへの電源供給は接続するアダプターの容量を考慮して行ってください。■付属品：元箱、説明書※アダプターは付属しておりません。（当店のチェック用アダプターで動作確認済みです。）■整備内容・クリーニング・電気系統洗浄時間をかけた各部の点検⇒清掃⇒楽器ごとに適切な調整を行っています。商品出荷前には再度検品を行い、必要に応じて調整を行った上で出荷していますので、ベストな状態でお届けします。■コンディション■備考：その他全体的に使用に伴った細かな傷等はありますが、大きな傷/損傷はありません。演奏使用上問題のないコンディションです。■動作保証期間：3か月（到着日より有効）※必ずプロフィールにて保証/返金返品についてをご確認ください。検/BOSSAB/BOXMXRMAXONエレハモROLAND