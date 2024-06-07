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江戸 武神　愛染明王　荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像　不動明王
商品番号 H40862868573
商品名

江戸 武神　愛染明王　荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像　不動明王
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 11,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

厨子入りの荒神　武具類と佇まい表情から、愛染明王とわかります。かなり古い仏像です。厨子は油煙で燻(いぶ)されて黒々としています。像のサイズは、横60㎜・縦36㎜・高さ128㎜。台座と尊像は外れません。台座と厨子も外れません。厨子のサイズは、横100㎜・縦60㎜・高さ173㎜、約176g。扉開閉問題なし重量約102g
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江戸 武神　愛染明王　荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像　不動明王
k96389638 販売履歴[1]
江戸 武神　愛染明王　荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像　不動明王
愛染明王 厨子 一刀彫-
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