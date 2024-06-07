- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 彫刻/オブジェクト
- >
- 江戸 武神 愛染明王 荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像 不動明王
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
厨子入りの荒神 武具類と佇まい表情から、愛染明王とわかります。かなり古い仏像です。厨子は油煙で燻(いぶ)されて黒々としています。像のサイズは、横60㎜・縦36㎜・高さ128㎜。台座と尊像は外れません。台座と厨子も外れません。厨子のサイズは、横100㎜・縦60㎜・高さ173㎜、約176g。扉開閉問題なし重量約102g
http://narcologia.ru/goods/update783495.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming250692.html
http://narcologia.ru/goods/calling296150.html
k96389638 販売履歴[1]
愛染明王 厨子 一刀彫-
江戸 武神 愛染明王 荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像 不動明王 ...
売り切り御免！】 高村光雲 聖観音菩薩 仏像 ブロンズ 彫刻 置物 風水 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
【国際ブランド】 【修縁堂】特上彫 木彫仏像釈迦如来座像 釈迦牟尼 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
愛染明王 厨子 一刀彫-
天然古白玉 細密彫り『三足の蛙』根付 緒締玉 提げ物 装飾品 縁起物 ...
愛染明王 厨子 一刀彫-
厨子のヤフオク!の相場・価格を見る(4ページ目)｜ヤフオク!の厨子の ...
楽天カード分割】 阿弥陀菩薩 木彫 置物 彫刻/オブジェクト - www ...
http://narcologia.ru/goods/update783495.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming250692.html
http://narcologia.ru/goods/calling296150.html
k96389638 販売履歴[1]
愛染明王 厨子 一刀彫-
江戸 武神 愛染明王 荒神立像 木彫 厨子入り 像高100㎜ 仏像 不動明王 ...
売り切り御免！】 高村光雲 聖観音菩薩 仏像 ブロンズ 彫刻 置物 風水 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
【国際ブランド】 【修縁堂】特上彫 木彫仏像釈迦如来座像 釈迦牟尼 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
厨子 仏像 江戸のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の厨子 仏像 ...
愛染明王 厨子 一刀彫-
天然古白玉 細密彫り『三足の蛙』根付 緒締玉 提げ物 装飾品 縁起物 ...
愛染明王 厨子 一刀彫-
厨子のヤフオク!の相場・価格を見る(4ページ目)｜ヤフオク!の厨子の ...
楽天カード分割】 阿弥陀菩薩 木彫 置物 彫刻/オブジェクト - www ...