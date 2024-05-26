小島直喜 唐津 皮鯨 片口 ぐい呑 朝鮮唐津 共箱

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【唐津皮鯨片口ぐい呑】作家：小島直喜/NaokiKojima付属：共箱、共布、栞寸法：W10.5D6.7H5.3cm小島直喜さんの作品です。轆轤目や土の味、藁灰釉の表情など、どの角度から見ても素敵な作品です。●作家略歴●1998年浜玉町平原に窯を移築。現在の薪窯・饅頭型・登り窯四連と小窯のみで焼成。この頃より、全国の百貨店で展示会を始める2011年日本橋三越第一回三十盌展2012年銀座黒田陶苑個展2014年日本橋三越第二回三十盌展2016年山瀬井戸茶碗の完成2017年日本橋三越個展2018年大阪髙島屋個展2020年名古屋髙島屋陶展(作陶40周年)2021年福岡三越陶